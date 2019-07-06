النقل تعلن عن خطوط طيران داخلية وبتسعيرة مخفظة

2019/07/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة النقل، السبت، عن قرب تسيير طائرات الناقل الوطني لمطارات أربيل، سليمانية، بصرة بشكل دوري ووضع برنامج التسعيرة المخفضة الجديد موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.وذكرت الوزراة في بيان “تشجيعاً لحركة النقل الداخلي جوا عبر الخطوط الجوية العراقية في البلاد، اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي اليوم خلال تفقده مطار اربيل […]

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