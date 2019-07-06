ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق

2019/07/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، ان ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة سيكون له تاثير اكثر على مناطق وسط وجنوب العراق.وقال بزار اكرم مسؤول التوقعات في المديرية في تصريحات صحفية، ان “الحرارة سترتفع عدة درجات فقط خلال الايام المقبلة في مناطق اقليم كردستان”.وكشف اكرم، ان “هذا […]

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