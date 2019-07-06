تيار الحكمة: حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء في الحكومة

2019/07/06 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة، عن حراك برلماني لاستجواب عدد من الوزراء، في الحكومة العراقية الحالية.

وقال النائب علي البديري، ان كتلة الحكمة البرلمانية، أعدت ملفات لاستجواب عدد من الوزراء بحكومة عبد المهدي، سجل عليهم تقصير في اداءهم، كما ان هناك وزارات فيها ملفات تحوم حولها شبهات وغيرها.

وأكد البديري، ان بعض الوزراء بعد استجوابهم سيكونون قريبون جداً من الاقالة والتغيير، وهذا الشيء طبعاً، عائد الى قناعة النواب بأجوبة الوزير، مؤكدا ان تيار الحكمة، سيساند اي وزير او مسؤول يكون ناجحاً بعمله، مهما كان انتماءه السياسي او القومي او المذهبي.

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