إيزيدي بابلي، يطرح إمكانية إدراج معبد لالش ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باكو شارك الناشط الإيزيدي فادي مراد الذي ولد في قرية دوغاتا في محافظة نينوى ويسكن في محافظة بابل مع الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني في المؤتمر الذي أنعقد بإشراف اليونكسو في باكو – أذربيجان حول التراث والآثار ومناقشة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي.أكّد …

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