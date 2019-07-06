2019/07/06 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي المعلومة/بغداد..أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة سمنان الايرانية، مهدي جمال، إدراج اليونسكو لـ 6 غابات هيركانية في البلاد ضمن قائمة التراث العالمي بينها “غابة السحاب” الواقعة في شاهرود /شرق طهران/.وقال جمال في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “جاء ذلك بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).