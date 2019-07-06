2019/07/06 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي المعلومة/بغداد..
أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة سمنان الايرانية، مهدي جمال، إدراج اليونسكو لـ 6 غابات هيركانية في البلاد ضمن قائمة التراث العالمي بينها “غابة السحاب” الواقعة في شاهرود /شرق طهران/.
وقال جمال في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “جاء ذلك بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة سمنان الايرانية، مهدي جمال، إدراج اليونسكو لـ 6 غابات هيركانية في البلاد ضمن قائمة التراث العالمي بينها “غابة السحاب” الواقعة في شاهرود /شرق طهران/.
وقال جمال في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “جاء ذلك بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدراج 6 غابات إيرانية على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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