2019/07/06 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مواقع فنية لبنانية أن الفنان وائل كفوري يعتزم تقديم دعوى عبر القضاء المستعجل، لمنع طليقته أنجيلا بشارة من الحديث عنه أو تسريب معلومات خاصة عن حياته أو نشر صور تخصّ ابنتيهما ميشال وميلانا.وأوضحت التقارير أن وائل كفوري اتّخذ هذا القرار، بعد قيام أنجيلا بنشر أكثر من منشور تتحدث فيه عن حقوق الأطفال لدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وائل كفوري يقاضي طليقته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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