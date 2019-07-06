2019/07/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد نجاح مسلسله الرمضاني (ابن أصول)، يتعاون النجم حمادة هلال مع الشاعر الغنائي هاني فؤاد بكليب جديد يحمل اسم (صباح الفل)، وهو من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحه في فترة المقبلة، حسب موقع اليوم السابع.من ناحية أخرى طرح هلال مؤخراً كليب أغنيته الجديدة (الناس الحلوة) ضمن أحداث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حمادة هلال يستعد لطرح كليب “صباح الخير” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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