2019/07/06 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم النائب كتلة صادقون محمد البلداوي، اليوم السبت، كتلا سياسية بتجذير المحاصصة خلال تقاسم المناصب لاسيما الدرجات الخاصة، مشيراً الى أن كتلته طالبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإبعاد المناصب التي تُدار بالوكالة عن المحاصصة الحزبية وتوكيلها لأشخاص اكفاء.وقال البلداوي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “كتلة صادقون منذ بداية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة الخزعلي تهاجم دعاة المحاصصة وتوجه طلباً لعبد المهدي المركز الخبري الوطني.

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