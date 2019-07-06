2019/07/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم الصدر: الحكومة ستكون على المحك إن لم يُطبق الأمر الديواني الأخير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/06 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الصدر: الحكومة ستكون على المحك إن لم يُطبق الأمر الديواني الأخير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم الصدر: الحكومة ستكون على المحك إن لم يُطبق الأمر الديواني الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).