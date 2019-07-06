الخدمات النيابية تستضيف وزير الاتصالات يوم غد .. هذا ما سيتم بحثه

2019/07/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب، برهان المعموري، السبت، أن لجنته ستستضيف وزير الاتصالات في مقرها يوم غد الأحد.وقال المعموري، في بيان إن “لجنة الخدمات البرلمانية ستستضيف يوم غد الأحد، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بناءً على طلب قدم من قبلنا في وقت سابق”، مبيناً أنه “ستتم مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة والتي تتعلق ...

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