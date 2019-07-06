نائبة عن البصرة: الجهات الخارجية مستمرة في المؤامرات ضد المحافظة 

2019/07/06 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، السبت، جهات خارجية بالسعي لاثارة الفوضى في المحافظة، داعية الحكومة الى الاسراع في تلبية متطلبات المحافظة لمنع انزلاق التظاهرات بالمؤامرات الخارجية.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اميركا وجهات خارجية تسعى لاثارة الفتنة في محافظة البصرة عبر ركوب موجهة السخط الشعبي جراء قلة الخدمات وفرص العمل”.واضافت […]

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