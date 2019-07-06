عمليات بغداد تعلن احباط تفجير انتحاري غربي العاصمة

2019/07/06 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن احباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة.وقالت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة”.واضافت ان “الانتحاري كان يروم

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