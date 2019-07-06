حالة الطقس لهذا اليوم واليومين المقبلين

2019/07/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تعرف على الحالة الجوية ودرجات الحرارة في مناطق العراق لهذا اليوم السبت 6 /7 /2019 واليومين المقبلين.

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