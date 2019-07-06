إحالة مسافرين للقضاء بحوزتهما مستمسكات مزوره في مطار النجف

2019/07/06 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحالة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهما مستمسكات مزوره في مطار النجف الدولي.





وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارزها تمكنت من إحالة مسافريين عراقيين للقضاء بحوزتهم مستمسكات مزوره (جوازات وهوية أقامة بلجيكية) في منفذ مطار النجف الأشرف، كان يرومان السفر الى دولة قطر ترانزيت الى بلجيكا على متن الخطوط الجوية القطرية”.

وأوضح البيان، انه “بعد تدقيق الجواز في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن الجوازات وهويات الاقامة البلجيكية انها غير اصولية، يوجد اختام دخول ومغادرة تحمل شعار مطار بغداد الدولي غير اصولية”.





وتابع، انه “تم إحالتهم الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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