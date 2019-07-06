2019/07/06 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

جدول رحلات الحج ليوم الاحد 2019/7/7.

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