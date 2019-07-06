مصدر امني انباري: القوات الامريكية اتت بتعزيزات عسكرية كبيرة لقاعدة عين الاسد

2019/07/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، ان" تعزيزات عسكرية اميركية وصلت اليوم، الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار من منافذ حدودية متعددة احدهما طريبيل".واضاف، ان" الجنود وصلوا الى عين الاسد عن طريق الجو والاليات العسكرية التابعة لهم برا من خلال منفذين احدهما طريبيل".واضاف انه" دخلت القاعدة اكثر من 100 عجلة".انتهى..م.م

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