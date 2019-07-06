طهران تنفي احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

2019/07/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها "بالمفبركة".وأفادت بعض التدوينات على تويتر بأن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياجر) التي ترفع العلم البريطاني جرى احتجازها في الخليج.وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد، أمس الجمعة، باحتجاز سفينة بريطانية، ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.انتهى..م.م

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