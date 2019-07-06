2019/07/06 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طول التاريخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر توضيحاً بشأن تصريحات سفيره في واشنطن: مُلتزِمون بمبدأ مقاطعة إسرائيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر توضيحاً بشأن تصريحات سفيره في واشنطن: مُلتزِمون بمبدأ مقاطعة إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).