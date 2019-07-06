“هواوي” تكشف عن “خطة سرية” لإنتاج أغرب هاتف ذكي في العالم

2019/07/06 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة “هواوي” الصينية الرائدة عما أطلقت عليه “خطة سرية” لإنتاج واحد من أغرب الهواتف الذكية في العالم.وأشار موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن هواوي أعلنت عن حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.ولن تحتاج تلك الكاميرا لثقب أو “نوتش” أو شيء آخر […]

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