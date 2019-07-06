2019/07/06 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والاثار، عبد الامير الحمداني، اليوم السبت، عن عزمه التوجه الى الولايات المتحدة لاستعادة الآثار العراقية المسروقة، بعد إدراج الأثار العراقية على لائحة التراث العالمي.وقال الحمداني في تصريح لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى ، من العاصمة الأذربيجانية باكو، إنه “بعد إدراج بابل على التراث العالمي ينتظرنا المزيد من العمل ولدينا خطة لصيانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يكشف عن مساعٍ لاسترداد الآثار العراقية المسروقة من أمريكا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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