لجنة الخدمات النيابية تناشد رئيس الوزراء بتوزيع المجمع السكني في بلد على اهالي القضاء

2019/07/06 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت النائبة منار عبد المطلب هاشم عضوة لجنة الخدمات النيابية ،اليوم السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتوزيع الشقق السكنية في مجمع بلد على اهالي القضاء من ذوي الشهداء والجرحى في قواتنا المسلحة تثمينا لدورهم في دحر الارهاب والعصابات التكفيرية.

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