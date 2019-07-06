2019/07/06 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، مساء امس الجمعة، لابناء الشعب العراقي إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، شاكرا جهود وزير الثقافة الدكتور عبد الامير الحمداني والوفد المفاوض معه.جاء ذلك في تغريدة لسماحته على موقع التواصل “تويتر” مانصه: ” نبارك لكل ابناء شعبنا العزيز إدراج بابل على لائحة التراث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي يبارك للشعب العراقي ادراج بابل على لائحة التراث العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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