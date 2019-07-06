احباط تفجير انتحاري في بغداد

2019/07/06 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن احباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة".

واضافت ان "الانتحاري كان يروم تفجير نفسه على المواطنين في المنطقة".يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من احباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.

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