إحباط محاولة تفجير انتحاري في بغداد

2019/07/06 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن احباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة. وقالت القيادة في بيان , إن ” قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة”.

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