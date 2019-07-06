2019/07/06 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بوادر ازمة جديدة لسفن الانقاذ الالمانية في المتوسط !

بعد المشكلة التي واجهتها قبطانة السفينة "سي ووتش3" كارولا راكيته،

يبدو أن نزاعا جديدا سيتفجر بين ألمانيا وإيطاليا بسبب سفينة

الإنقاذ "الان كردي" أيضا.



وكان وزير الداخلية الإيطالي اليميني

ماتيو سالفيني قد قال إن سفينة "آلان كردي" لا يمكن أن تتجه إلى

إيطاليا - حتى في حالة اتفاق لاحق على تقسيم أعداد المهاجرين على

الدول الأوروبية.

فقد وزعت منظمة سي- آي الحقوقية مساء الجمعة (الخامس من تموز/ يوليو

2019) بيانا جاء فيه: "الجزيرة الإيطالية هي أقرب ميناء أوروبي

أمامنا، وفيها يمكننا نقل المهاجرين الذين قمنا بإنقاذهم إلى مكان

آمن، لأن هذا ما يطالب به القانون الدولي".

من جانبه حث سالفيني في خطاب إلى نظيره الألماني هورست زيهوفر،

ألمانيا على تولي المسؤولية عن السفينة.



وبدوره قال وزير الداخلية

الألماني هورست زيهوفر اليوم السبت: "بالنسبة لسفينتي "آلان

كردي" و"ألكس" نحن أيضا مستعدون في إطار حل أوروبي تضامني

لاستقبال جزء من الأفراد الذين تم إنقاذهم".



وذكر زيهوفر، أنه

أبلغ المفوضية الأوروبية بذلك أمس الجمعة وطلب التنسيق. وكانت المنظمة الألمانية "سي آي" قد أعلنت في مقرها بمدينة

ريغنسبورغ الألمانية يوم أمس الجمعة أن سفينتها التي تحمل اسم "آلان

كردي" أنقذت 65 شخصا كانوا على متن زورق مكتظ في المياه الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفينة آلان كردي قد تلقت اتصالا

من حرس السواحل الليبيين بعد ظهر أمس الجمعة لاستقبال

السفينة، لكنّ نائب قبطان السفينة إيزلر رفض العرض مبينا أن "ليبيا

ليست مكانا آمنا يذهب إليه الإنسان".



وطبقا لمرصد "سي آي" فإن مراكز

الانقاذ في فاليتا (عاصمة مالطا) وفي روما خيم عليها الصمت، فيما

استجاب مركز بريمن للطوارئ البحرية الألماني للطلب بسرعة، معلما

وزارة خارجية بلاده بالموضوع.

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