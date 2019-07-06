2019/07/06 | 14:21

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الخارجية : موقف العراق ثابت برفض الاحتلال الاسرائيلي وجميع أشكال التطبيع

جددت وزارة الخارجية التأكيد على ان موقف العراق إزاء القضية

الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخيُّ برفض الاحتلال

الإسرائيلي واغتصابه لأرض عربيّة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت , ان وسائل الإعلام تناقلت

تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن , ويهم وزارة

الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية

الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات

واللقاءات التي يحضرها ممثلونا ووفودنا في الخارج.



ويحصل أحياناً

اجتزاء، أو نقص تعبير يقع فيه البعض يُشوّه موقف العراق المبدئيّ ".

وجددت الخارجية التاكيد , على ان موقف العراق إزاء القضية

الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئيُّ والتاريخيُّ برفض الاحتلال

الإسرائيلي، واغتصابه لأرض عربيّة، وإنَّنا لا نُقِيم أيَّة علاقات

مع دولة الاحتلال، ومُلتزِمون بمبدأ المقاطعة ".

واضافت:"ولطالما كان العراق في جميع المحافل الإقليميّة والدوليّة،

وعلى طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، وللشعب الفلسطينيَّ

في نضاله، والدفاع عن حقوقه، ولم يتخلَّ يوماً واحداً عن موقفه،

الرافض لكلِّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والذي يقتل،

ويهجر، ويدمر حياة الإنسان ظلماً وعدواناً".

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