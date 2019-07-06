اليوم.. خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز

2019/07/06 | 14:22

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بغداد : سومر نيوز

تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم...

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