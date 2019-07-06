2019/07/06 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليوم.. خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اليوم.. خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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