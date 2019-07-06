تعرف على أفضل وأسوأ الأطعمة لمرضى السكري وضغط الدم

2019/07/06 | 14:22

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متابعة : سومر نيوز

كشفت أخصائية التغذية والطبيبة الروسية يلينا سولوماتينا عن نظام غذائي يخفض ضغط الدم ويقلل من ...

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