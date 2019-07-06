الخارجية تؤكد ان موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه برفض الاحتلال الاسرائيلي واغتصابه لأرض عربيّة

2019/07/06 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الخارجية التأكيد على ان موقف العراق إزاء القضية الفلسطينية هو نفسه الموقف المبدئي والتاريخيُّ برفض الاحتلال الإسرائيلي واغتصابه لأرض عربيّة .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت , ان وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن , ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية […]

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