محمد إمام يكشف عن انضمام ممثلة جديدة لـ “لص بغداد”

2019/07/06 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشر الممثل المصري ​محمد إمام​ على صفحته الخاصة صورة له مع الممثلة المصرية ​ياسمين رئيس​ من كواليس تصوير فيلم “​لص بغداد​”، كاشفا بدوره عن انضمام ممثلة جديدة للعمل.وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: “النهاردة انضمت لفيلم لص بغداد بطلة تانية مفاجأة ..نجمة منورة في جيلنا ..متألقة الفترة دي

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