2019/07/06 | 14:28

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عمليات بغداد تعلن اعتقال سبعة متهمين بـ"الدكة العشائرية" شرقي العاصمة

بغداد/...أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال سبعة اشخاص من منفذي "الدكة العشائرية" في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمينة في قيادة عمليات بغداد اعتقلت، اليوم، سبعة متهمين بالدكة العشائرية بمنطقة الفضيلية شرقي بغداد، على أثر الأحداث التي حصلت في المنطقة".

وأضافت القيادة، أنه "سيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بالجريمة، ليحال إلى القضاء وفق القانون".انتهى 1

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