العراق: مخيم إقرأ الثقافي يستقبل الآباء ضمن حملة إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل

2019/07/06 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مخيم إقرأ الثقافي لفيف الآباء في العراق ضمن حملة إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ،؛ وتعديل مادة ٥٧من قانون الأحوال الشخصية العراقي.تضمن مخيم إقرأ الثقافي برامجه الثقافية من إقرأ ١٠الى ١٥وامتلك كتاب ، وجدار الحر ، ومرسم حر ، لون معي للاطفال، وورشة تعلم الرسم من الصفر الى الاحتراف ، ومعرض كتاب …

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