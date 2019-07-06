الاعلام الامني لـ

2019/07/06 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، الانباء التي تتحدث عن وصول تعزيزات عسكرية اميريكية الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وقال المتحدث باسم الاعلام

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