توقيف سبعة من منفذي

2019/07/06 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال سبعة من منفذي "الدكة العشائرية" في منطقة الفضيلية، شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "العهد نيوز"،

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