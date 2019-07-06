علاوي يشدد على ضرورة الإسراع بتأهيل آثار بابل

2019/07/06 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي تهنئته للشعب العراقي بعد إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي.

وبارك علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، للعراق لتأريخه، لحاضره ومستقبله، إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، معربا عن أمله بأن يكون هذا الانجاز دافعاً لكي تستعيد بابل ألقها وزهوها بما ينعكس إيجاباً على واقع المدينة وأهلها.

وشدد علاوي على ضرورة الإسراع بتأهيل آثار بابل وفق معايير اليونسكو وفي الوقت المحدد.

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