اعتقال سبعة من منفذي (الدكة العشائرية) في منطقة الفضيلية

2019/07/06 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أفادت قيادة عمليات بغداد ، اليوم السبت ، باعتقال سبعة من منفذي “الدكة العشائرية” في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.وقال بيان للقيادة حصلت عليه /بدر نيوز/، إن ” القوات الامينة اعتقلت سبعة متهمين بالـ (الدكة العشائرية) في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، على أثر الأحداث التي حصلت في المنطقة “.وأضافت أنه […]

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