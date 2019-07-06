2019/07/06 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، رسالة الى الدوائر الحكومية.وبحسب اعلام مديرية المرور العامة فأن “رسالة عبد المهدي تمت طباعتها على بوستات وستوزع في شوارع بغداد”.وخاطب عبد المهدي في رسالته الدوائر الحكومية بالقول “يهمني جداً اهتمامكم المباشر بتطبيق علمي ومدروس لنظام المرور في مدن والطرق الخارجية وتنظيم المداخل وتخطيط الشوارع وتأثيثها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يوجه رسالة للدوائر الحكومية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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