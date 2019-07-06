الخارجية تتحدث عن “تصريحات غير مناسبة” للسفير العراقي في واشنطن

2019/07/06 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، التزام بغداد بمقاطعة اسرائيل.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحَّاف في بيان ” تناقلت وسائل الإعلام تصريحات غير مناسبة على لسان السفير العراقي في واشنطن.ويهم وزارة الخارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل الإعلام تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، والتي غالباً ما تمثل محوراً أساسياً في المؤتمرات ...

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