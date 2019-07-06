2019/07/06 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZEzSkp_6O7k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج فنجان الصباح – تقرير/ دريد البغدادي ليوم 2019/7/6– ماراثون شبابي في ديالى بمشاركة كلا الجنسين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج فنجان الصباح – تقرير/ دريد البغدادي ليوم 2019/7/6– ماراثون شبابي في ديالى بمشاركة كلا الجنسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).