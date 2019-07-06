ايران تخطف لقب بطولة الجودو في دورة الالعاب العمالية العالمية

2019/07/06 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..احرزت ايران لقب بطولة بالجودو في دورة الالعاب العمالية العالمية في نسختها السادسة التي جرت في مدينة تورتوسا باسبانيا.وتغلب الفريق الايراني في هذه الدورة على جميع الفرق المنافسة ليحزر لقب البطولة للعام الثالث على التوالي.ولم يقتصر انجاز ايران على لقب الرجال فقط، حيث احرز فريق العمال الايراني للسيدات المركز الثالث في مسابقات […]

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