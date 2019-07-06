القبض على 3 متهمين بسيارة واقفة قرب جامعة بغداد يرسلون الغش الى الطلبة

2019/07/06 | 14:36

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، السبت، 06 تموز، 2019، عن مطاردة 14 هدفا في عملية أمنية جنوب بهرز.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المفارز القتالية للشرطة تطارد 14 هدفا في عملية جنوب بهرز الامنية التي ا

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، السبت 6 تموز 2019، عن وقوع 9 اهداف مهمة بقبضة القوى الامنية خلال الساعات الـ72 الماضية.

وقال الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المفارز الاستخبارية نفذت خلال الس

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، تفاصيل هجوم ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خليتين مسلحتين تتألف كل منهما من عدد من مسلحي داعش هاجمت في ان واحد نقاط مرابطة امنية لل

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