ميمي العراقي الى الدحيل القطري الموسم المقبل

2019/07/06 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، مهند علي “ميمي” من الانتقال إلى صفوف فريق الدحيل القطري للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل.“ميمي” كان قد تلقى عروضاً من أندية أوروبية وعربية، لكنه فضل الانتقال إلى وصيف دوري نجوم قطر في نهاية المطاف.وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى،

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