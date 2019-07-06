السنة يتفقون على تخويل عبد المهدي لحسم التربية

2019/07/06 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي, السبت, عن اتفاق الكتل السنية بتخويل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتسمية مرشح او مرشحة التربية , مؤكدة ان حسم التصويت سيتم الاسبوع الجاري.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلافات بشأن مرشحة وزارة التربية دعت الى عقد لقاءات مشتركة واحادية بين القوى السنية الى تخويل رئيس […]

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