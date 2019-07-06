اعتقال انتحاري غربي بغداد

2019/07/06 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، السبت، عن اعتقال انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة ابي غريب غربي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من اعتقال انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي بمنطقة أبي غريب”.واضاف البيان، ان […]

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