تقارير غربية اتهمت هواوي بالتعاون مع الحكومة الصينية سرا

2019/07/06 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ سلط تقرير نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، الضوء على احتمال عمل الآلاف من موظفي شركة “هواوي” لصالح الاستخبارات والجيش في بلادهم، وذلك بعد تحليل السير الذاتية لعدد كبير من موظفي الشركة الصينية.ومن الأسس التي تعتمد عليها واشنطن في اتهامها لشركة “هواوي”، وجود نص قانوني يلزم الشركة الصينية بالتعاون مع بكين، في حال زودت زبائن […]

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