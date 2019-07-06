اربيل وطهران تتفقان على تشكيل لجنة لتنفيذ مذكرات التفاهم السابقة

2019/07/06 | 14:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن محافظ كردستان الايرانية بهمن مراد نيا، السبت، انه تم الاتفاق مع اقليم كردستان العراق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم السابقة المبرمة بين الجانبين.

وخلال الاجتماع التخصصي الذي عقده محافظ السليمانية بأقليم كردستان العراق والوفد الاقتصادي المرافق له في مدينة سنندج مع الناشطين بمحافظة كردستان الايرانية في المجالات التقنية والهندسية بحضور محافظ كردستان الايرانية، قال مراد نيا، إن "هناك العديد من المجموعات الهندسية في محافظة كردستان التي يمكن أن تلعب دورا في إقليم كردستان العراق".

واضاف، أنه "في مجال بناء المساكن الريفية ومشروع مهر للاسكان، تم انفاق أكثر من 4 آلاف مليار تومان"، مشيرا إلى أن "شبكة الغاز الطبيعي تغطي 93 % من قرى محافظة كردستان".

واوضح، أن "هذه النسبة ستصل الى 98 % حتى نهاية العام الايراني الحالي /ينتهي في 20 / آذار 2019/".

واشار إلى أن "هناك فرصة جيدة في مجال تصدير الكهرباء ولدينا جاهزية تامة للقيام بدور مؤثر في اقليم كردستان في اطار المعايير الدولية".

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