“بالفيديو” بلون الدم خط على داره “مطلوب دم”.. تهديد يطال صحافيا في المثنى.. والحمداني يرد: لا أخشى الفاسدين

2019/07/06 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تفاجأ الصحافي حيدر الحمداني بعبارة “مطلوب دم” خُطت على باب داره الواقعة في المثنى من قبل جهات غير معروفة للحمداني ، لكنه اشار الى تعرضه لتهديدات ومضايقات مستمرة.وظهر الحمداني في مقطع مصور وهو يتحدث عن جهات مجهولة تحاول النيل منه لا لشيء سوى أنه ينقل معاناة وقضايا المواطنين ويسلط الضوء على […]

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