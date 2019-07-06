2019/07/06 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، بان" هواوي أعلنت عن حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزود بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.

ولن تحتاج تلك الكاميرا لثقب أو “نوتش” أو شيء آخر لحجز مكان في الشاشة اللمسية للكاميرا الأمامية، بل ستكون مدمجة ضمن الشاشة اللمسية ولن تظهر إلا عند تشغيلها.ويختلف ما أعلنت عن “هواوي” عما سبق وأعلنته “شاومي” عن إطلاقها كاميرا مدمجة في الشاشة اللمسية، حيث أن تقنية “شاومي” ستكون فيها الكاميرا موجودة ضمن الشاشة ولكن مكانها محجوز ولن يستخدم لأي أغراض أخرى، بعكس هاتف “هواوي” المرتقب.

وأظهرت الصور الخاصة ببراءة الاختراع أن “هواوي” تقدم للمستخدم عدد كبير من الحلول حول مكان الكاميرا الأمامية، والتي سيتم دعمها بتقنيات “الذكاء الصناعي”.

ولكن لم تعلن “هواوي” التوقيت أو الهاتف الذي ستدعم به تلك التقنية الثورية الجديدة، التي يتوقع أن تسيطر بها بصورة أكبر على سوق الهواتف الذكية في العالم.انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هواوي تطلق خطة لانتاج اغرب الهواتف الذكية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هواوي تطلق خطة لانتاج اغرب الهواتف الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).