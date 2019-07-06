وزير التخطيط من كربلاء: سيتم إيقاف مشروع المبنى الحكومي وتحويل الأموال إلى بناء مدارس ومستشفيات

2019/07/06 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، السبت، موافقته على مناقلة أموال من المشاريع المتلكئة في كربلاء إلى المشاريع "المهمة" بالمحافظة، فيما أكد عدم وجود معوقات بشأن إجراء التعداد السكاني العام المقبل.وقال الدليمي في مؤتمر صحافي عقده في كربلاء بحضور المحافظ نصيف الخطابي ورئيس المجلس علي المالكي، وحضرته وكالة نون الخبرية، "نحن داعمون للحكومة المحلية الجديدة"، مشيراً إلى "موافقته على مناقلة أموال من المشاريع المتلكئة إلى المشاريع المهمة".واضاف، انه "سيتم إيقاف (مشروع) المبنى الحكومي، وتتحول الأموال إلى بناء مدارس ومستشفيات بمبلغ ١٥ ملياراً".

وفي سياق منفصل، قال الدليمي: "سوف نجري التعداد العام لسكان العراق في العام المقبل، ولا توجد معوقات بشأن ذلك حتى الآن".

وكان الدليمي أعلن، الاثنين (6 أيار 2019)، عن مباشرتها بالإجراءات الفنية للتعداد السكاني المزمع إجراؤه خلال عام 2020.

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