رئيس الوزراء يوجه رسالة للدوائر الحكومية

2019/07/06 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم السبت ، رسالة إلى الدوائر الحكومية.وذكر إعلام مديرية المرور العامة في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز /، نسخة منه، فأن ” رسالة عبد المهدي تمت طباعتها على بوستات وستوزع في شوارع بغداد “.وخاطب عبد المهدي في رسالته الدوائر الحكومية […]

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